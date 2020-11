Pubblica Assistenza di Montopoli Valdarno, ecco il nuovo direttivo

Sarà ancora Edoardo Ceccarelli a guidare la Pubblica Assistenza di Montopoli Valdarno per i prossimi tre anni. Assieme a lui ci sarà ancora il vicepresidente Pier Luigi Zolfanelli, figura storica dell’associazione ormai da quarant’anni, mentre Andrea Tesi e Salvatore Bello saranno rispettivamente segretario e tesoriere.

È questo il nuovo direttivo nominato fra i 15 membri del consiglio di amministrazione eletto con le votazioni del 25 ottobre. Circa 200 i tesserati che hanno preso parte al voto, recandosi in una delle 5 postazioni all’aperto allestite in ciascuna delle frazioni del territorio montopolese. Ogni elettore poteva esprimere fino a un massimo di 7 preferenze, scegliendo fra i 26 candidati che si erano fatti avanti per entrare nel nuovo consiglio. Solo i 15 più votati, alla fine, sono entrati nel nuovo gruppo dirigente che guiderà l’associazione fino al 2023, riconfermando la presidenza di Ceccarelli e scegliendo al proprio interno i membri del nuovo direttivo. Fra i 15 nuovi consiglieri, 5 sono alla prima esperienza.

È il caso dell’ex geometra del Comune Etelbo Arzilli, conosciutissimo sul territorio e da sempre in prima linea sui temi del dibattito locale. Ci sono poi volontari storici dell’associazione che per la prima volta hanno deciso di entrare in consiglio, come Katia Boldrini e il dottor Luciano Caciagli, ma ci sono anche due giovani alla prima esperienza come Antonio Sansone e Lorenzo Maffei.

L’elenco completo degli eletti, in ordine di preferenze, vede comunque al primo posto l’intramontabile Zolfanelli (vicepresidente), seguito nell’ordine da Salvatore Bello (tesoriere), Edoardo Ceccarelli (presidente), Luciano Caciagli, Katia Boldrini, Gabriele Freschi, Paolo Moretti, Andrea Tesi (segretario), Alessandro Lopez, Simone Tommasini, Lorenzo Maffei, Mario Boschi, Antonio Sansone, Emiliano Freschi ed Etelbo Arzilli.