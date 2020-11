Zona arancione, anche a Santa Maria a Monte ripartono le consegne a domicilio

Con l’aggravarsi dell’andamento dei contagi la Toscana è diventata zona arancione e sono entrate in vigore nuove restrizioni. Così, bar e ristoranti che sono chiusi al pubblico, possono lavorare solo con l’asporto o con le consegne a domicilio. Anche in questa seconda ondata i commercianti di Santa Maria a Monte hanno deciso di ripartire con le consegne in tutto il territorio comunale.

L’iniziativa ha lo scopo di contenere la diffusione del Covid-19 e incoraggiare i cittadini a rimanere a casa. Al momento le attività che si mettono a disposizione sono sia quelle del centro storico che di altre frazioni, ma tutti coloro che volessero aderire potranno farlo contattando l’ufficio comunale competente. Qui le informazioni utili e l’elenco delle attività che hanno aderito.