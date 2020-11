Covid, riattivo il numero per la consegna di farmaci e spesa a Castelfranco

Il Centro operativo comunale (Coc) del comune di Castelfranco di Sotto riattiva il numero 0571 487241 per assistere nell’acquisto di generi di prima necessità e di farmaci le persone in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

Il servizio sarà gestito in collaborazione con le associazioni di Protezione Civile del territorio: Croce Rossa Italiana, Misericordia e Pubblica assistenza Vita del Capoluogo, Pubblica assistenza Croce Bianca di Orentano. Il numero Coc è attivato, a partire da lunedì 16 novembre, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

Chi è in quarantena o in isolamento volontario, oppure chi ha difficoltà di movimento, persone fragili o anziani, può chiamare lo 0571 487241 e risponderà una delle associazioni di volontariato di Protezione Civile del territorio che prenderà in carico la richiesta e provvederà alla consegna.

Le consegne avverranno nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, salvo urgenze motivate. Il numero è al momento utilizzato esclusivamente per la gestione e il coordinamento del servizio di acquisto e consegna a domicilio di farmaci e alimenti. Per tutti gli altri servizi comunali è possibile rivolgersi ai numeri degli uffici dedicati, a seconda dell’esigenza. Tutti i contatti sono a disposizione sul sito web dell’ente: www.comune.castelfranco.pi.it.