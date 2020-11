Sanità sempre più digitale: in 17mila hanno cambiato medico online

Gli utenti dell’Ausl Toscana centro scelgono sempre di più i servizi on line della sanità attraverso l’utilizzo di dispositivi mobili: tablet, smartphone e pc. Lo confermano i dati rilevati negli ultimi cinque mesi (dal 18 maggio all’8 novembre) per la scelta o cambio del proprio medico di famiglia o pediatra. Sono stati 17mila 304 i cittadini dell’azienda sanitaria che hanno optato per la scelta del medico con il servizio on-line: l’88 percento attraverso l’applicazione web sul portale di Open Toscana, il 10 percento con la App SmartSST della regione Toscana ed il 2 con i Totem Punto SI.

Il numero di accessi si conferma sempre in crescita: nella settimana dal 18 maggio al 24 maggio sono stati 27, la media settimanale del periodo osservato è stata di 81, registrando un picco massimo di 320 nella settimana dal 2 novembre all’8. Il minimo degli accessi è stato di 16 nella settimana dal 17 agosto al 23.

Anche gli assistiti dell’area pratese confermano la tendenza ad essere sempre più digitali, il trend di accessi ai servizi on line degli ultimi cinque mesi ne testimonia infatti l’incremento. Sempre nello stesso periodo, i cittadini della provincia di Prato che hanno scelto il medico on-line sono stati 2.023, l’81,9 percento ha usato l’applicazione web, il 13,6 percento la App SmartSSt ed il 4,5 i Totem Punto SI.