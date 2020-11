“A metà novembre ci sono ancora tanti studenti in attesa di insegnanti”, protesta al Checchi

“A metà novembre ci sono ancora tanti studenti in attesa dei propri insegnanti. Cattedre vacanti che aggravano una situazione già resa complessa dalla didattica a distanza imposta dal covid 19“. All’istituto superiore Checchi di Fucecchio studenti e genitori chiedono a gran voce che vengano completati gli organici e sono gli amministratori del Comune di Fucecchio a farsi portavoce del loro disagio.

Per il sindaco Alessio Spinelli e la vicesindaco Emma Donnini non c’è alcun dubbio su quale sia la strada da percorrere. “Se la scuola apre il 14 settembre – dicono – deve avere tutti gli insegnanti pronti ad attendere i propri allievi. Siamo stanchi di questa situazione che va avanti da anni e che vede tanti interessi in gioco. L’unico vero interesse deve essere la formazione dei bambini e dei ragazzi. Anche quest’anno il primo giorno, nelle maggior parte delle scuole italiane, non c’erano gli insegnanti necessari e in particolare mancavano e ancora mancano, quelli destinati ai bambini e ai ragazzi più fragili.

Il Comune di Fucecchio, come molti altri comuni, ha permesso che tutti gli alunni frequentassero grazie alla presenza di educatori specializzati. Le soluzioni vanno trovate e vanno trovate una volta per tutte. Bene hanno fatto i genitori a rivolgersi ai livelli nazionali perché lì vengono decisi gli atti che poi a cascata arrivano agli uffici scolastici regionali e provinciali. L’amministrazione comunale sta facendo tutto ciò che è nelle proprie possibilità e ci sentiamo vittime, proprio come gli studenti e le famiglie, di una situazione che non può essere più tollerata”.