Acque Spa, nuova condotta di distribuzione a San Pietro in Belvedere

Tanti interventi per Acque Spa nel territorio della provincia di Pisa in vista per la prossima settimana.

Il principale interessa Capannoli, a San Pietro in Belvedere dove un importante tratto di rete idrica da ammodernare interesserà interventi in sei strade per più di 1 chilometro di condotte da sostituire e un investimento complessivo di quasi 400mila euro

I lavori riguardano la sostituzione della condotta di distribuzione passante per via Pinete e delle sue diramazioni laterali nelle vie Foscolo, Giusti, Fucini, Fermi e Mameli. L’obiettivo è quello di migliorare il servizio idrico per numerose utenze, eliminando il rischio di perdite, con la dismissione dell’attuale tubazione, piuttosto datata e soggetta quindi nel recente passato a frequenti rotture.

Inizialmente verrà effettuata la posa lungo via Pinete di circa 700 metri di nuova condotta idrica in ghisa sferoidale (materiale più resistente rispetto a quello delle tubazioni di vecchia generazione) da 100 millimetri di diametro: una condotta più grande, che consentirà quindi un servizio migliore anche in termini di portata. Successivamente verranno sostituite le tubazioni laterali, per una lunghezza complessiva di ulteriori 300 metri, e saranno realizzati ex novo tutti gli allacci d’utenza. I lavori dovrebbero terminare entro l’estate 2021, e dopo i necessari tempi di assestamento, sarà eseguita la riasfaltatura dei tratti di strada interessati dai cantieri.

“L’intervento a Santo Pietro – sottolinea il presidente di Acque, Giuseppe Sardu – si inserisce nel quadro delle attività programmate di concerto con le amministrazioni comunali, allo scopo di ammodernare, tratto dopo tratto, l’acquedotto locale, anche con particolare attenzione alle frazioni. Si tratta di un lavoro fondamentale che consentirà una drastica riduzione dei guasti”.

I lavori prenderanno il via domani (16 novembre): il cantiere procederà su via dei Pini a partire dall’intersezione con la strada del campo sportivo Le Buche in direzione sud, fino all’incrocio con la strada provinciale del Commercio. Da subito verrà istituito un divieto di sosta su ambo i lati della carreggiata; il transito pedonale sarà sempre garantito, mentre quello veicolare verrà regolato sulla base del posizionamento del cantiere che avanzerà per tratti di 20-30 metri alla volta.

Martedì (17 novembre) dalle 9,30 alle 16 si interverrà sulla rete idrica nel comune di Buti e sarà necessario sospendere l’eoogazione in via Parini.

Lavori a Empoli invece mercoledì (18 novembre) dalle 8,30 alle 13,30, quando si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle seguenti vie a Pagnana: della Motta (nel tratto compreso tra i civici 249-393 e 246-366), del Porto, Lami, Corsali e in piazza Arno.

In entrambi i casi al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse l’intervento sarà rinviato al giorno successivo,.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.