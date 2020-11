Mercato di Castelfranco, ci saranno solo i banchi alimentari

In attuazione del dpcm del 3 novembre scorso e secondo quanto previsto dall’ordinanza del ministero della salute, a partire da domani (16 novembre), nel mercato settimanale del lunedì di Castelfranco di Sotto potrà essere svolta soltanto l’attività concernente generi alimentari.

Gli esercenti presenti dovranno garantire il rispetto di tutte le disposizioni finalizzate alla prevenzione della diffusione del contagio da Covid19.

Il mercato, composto dai soli esercenti del settore alimentare (compresa frutta e verdura), sarà allestito in via dei Mille e nella parte di piazza XX Settembre compresa tra via Dante e via Gramsci.

Saranno quindi lasciate libere le altre parti di Piazza XX Settembre e tutta via Calatafimi.