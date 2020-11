Calcinacci dall’orologio, chiuso corso Bertoncini

Nel pomeriggio di oggi 16 novembre sono caduti dei calcinacci dall’orologio della torre campanaria di Castelfranco di Sotto. Per questo è al momento chiuso corso Bertoncini nel tratto tra l’incrocio con via Magenta e l’incrocio con via Matteotti.

Al momento non è stato possibile da quale punto preciso siano caduti i detriti, uno finito di rimbalzo la porta dell’Auser. In quel momento c’erano alcune persone, ma nessuna è rimasta ferita.