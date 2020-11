L’annuncio di Moderna: “Vaccino Covid efficace al 94,5%”

Un nuovo vaccino anti Covid 19. Dopo quello della Pfizer arriva l’annuncio di Moderna, azienda di biotecnologia amaricana che ha reso noti i dati della terza fase di sperimentazione: efficace al 94,5%

A darne notizia la Bbc.

Questo vaccino può essere conservato a una temperatura compresa tra i 2 e 8 gradi – quindi in frigorifero – per 30 giorni, senza dover essere conservato in freezer.

La previsione è di produrre circa 20 milioni di dosi di vaccino anti-Covid entro la fine del 2020 e 1 miliardo di dosi nel 2021.

Dopo la sperimentazione su 30mila volontari, Ema avvia l’iter per l’approvazione