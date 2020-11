Lo sportello automatico delle Poste di Santa Croce sull’Arno non può essere riparato. Ne servirà uno nuovo, che arriverà però compatibilmente con i tempi imposti dalla pandemia. A dirlo è la stessa Poste Italiane, in risposta alle segnalazioni e alle lamentale dei tanti utenti di Santa Croce raccolte da IlCuoioinDiretta.it e che da più di due mesi sono costretti a prelevare soldi altrove (qui).

Un disagio importante, divenuto adesso insormontabile, in molti casi, con i limiti di spostamento dovuti al lockdown. Un problema che va avanti dal 14 settembre scorso, a causa del furto messo a segno nella notte con la raffinata tecnica del cosiddetto jackpotting: in pratica i ladri riescono ad entrare nel software dello sportello, collegando un tablet o un pc ai cavi di rete del sistema, per poi immettere all’interno un malware che svuota completamente la cassa senza lasciare danni evidenti al dispositivo. “Si tratta comunque di un danno importante – spiegano dagli uffici regionali di Poste Italiane -. Di fatto lo sportello non è più riparabile e l’azienda sta lavorando per avere una nuova fornitura e sostituirlo”. Impossibile, tuttavia, farsi dare un orizzonte temporale, “perché – spiegano – il momento storico certamente non aiuta”.

Servirà pazienza dunque. La stessa pazienza che da nove mesi accomuna i tanti utenti della Posta di San Miniato Basso, completamente chiusa, con lo sportello Atm fuori uso, dopo l’assalto con l’esplosivo messo a segno nella notte del 29 febbraio scorso (qui). Esplosione che ha procurato danni anche al controsoffitto della struttura, lasciando scoperte alcune parti strutturali in amianto e dunque rendendo l’intero ufficio postale non più agibile. Inutili gli appelli del sindaco Simone Giglioli ad accelerare il più possibile i lavori (qui). “Non si tratta di un ripristino semplice: i lavori da fare sono consistenti e il lockdown fino ad oggi ci ha frenato”, rispondono da Poste Italiane, evitando però di fare promesse temporali. “Poste sta facendo tutto il possibile – dicono – per risolvere le situazioni che si sono create a San Miniato Basso e a Santa Croce, anche se il momento non aiuta. L’azienda comprende benissimo i disagi che queste situazioni stanno arrecando ai cittadini. Chi compie certi furti fa un danno alla nostra azienda e a tutta la popolazione, a maggior ragione in un momento non facile come quello che stiamo vivendo”.

Al contrario, gli sportelli automatici di Castelfranco di Sotto e Ponte a Egola stanno funzionando regolarmente, nonostante alcuni lettori (dopo l’articolo di pochi giorni fa sul caso di Santa Croce) ci avessero segnalato guasti e interruzioni di servizio anche in quegli uffici. “Non risulta alcun guasto, neanche temporaneo – rispondono da Poste – a meno che qualche utente non sia arrivato allo sportello durante il ricarico del denaro o durante un aggiornamento tecnico. In entrambi i casi si tratta comunque di un’interruzione di un’ora al massimo”.