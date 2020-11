Un piccolo pensiero per illuminare il Natale di tanti bambini e ragazzi. È questo l’obiettivo dell’iniziativa A che gioco giochi?, promossa dal Sottosopra Centro Giovani, dalla ludoteca Albero Fatato e dall’Informagiovani di Fucecchio, in collaborazione con l’amministrazione comunale. Un’iniziativa che ha trovato grande adesione da parte di famiglie e aziende che hanno donato tanti giochi nuovi e usati che adesso si apprestano ad essere distribuiti tra bambini e ragazzi.

La consegna sarebbe dovuta avvenire domani, venerdì 20 novembre, proprio in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ma l’emergenza sanitaria e l’ingresso della Toscana in zona rossa hanno costretto a rinviare il momento della distribuzione. È stato dunque deciso che la consegna dei giochi avverrà a dicembre, un modo per festeggiare insieme ai bambini questo Natale che si prospetta diverso da quello a cui siamo abituati.

In attesa di comunicare giorno e modalità della consegna, l’amministrazione e gli organizzatori ringraziano le tante famiglie e le aziende per le loro donazioni e per la solidarietà dimostrata verso tutti i cittadini: piccoli gesti che renderanno più gioioso il Natale per tanti bambini e ragazzi.