“Nell’occasione della giornata SpazziAmo le frazioni (qui) promossa dal Comune di Montopoli Valdarno ci siamo trovati di fronte a tante situazioni di degrado e una battuta dell’assessore Roberta Salvadori mi ha fatto riflettere: ‘Si dovrebbero mettere delle foto trappole’ e così le ho detto che gliele avrei regalate io, se le avessero usate”.

Promessa mantenuta oggi 18 novembre dal montopolese Marco Bertolini, che al Comune consegnerà una prima fototrappola, da posizionare in un’area del comune tra quelle più soggette all’abbandono dei rifiuti e al degrado. “Se questa si rivelerà d’aiuto, ne ho promesse altre due”. Ciascuna dal costo di circa 200 euro, ma dal valore inestimabile.

Foto 2 di 2



Perché è un modo, quello di Bertolini, per fare cittadinanza attiva, non solo ripulendo il degrado ma anche aiutando a prevenirlo. Per “cercare – spiega – un circuito virtuoso per la tutela della collettività, l’ordine pubblico e il mantenimento del decoro urbano. E’ un appello che ho colto con entusiasmo, per valorizzare sinergie positive che si possono realizzare tra amministrazione e cittadinanza attiva”.