Nardini in visita all’istituto comprensivo di Castelfranco

Domattina, sabato 21 novembre, l’assessora regionale all’istruzione, Alessandra Nardini, sarà a Castelfranco di Sotto dove, accompagnata dal sindaco Gabriele Toti, dall’assessore comunale alla pubblica istruzione Ilaria Duranti e dal dirigente scolastico Sandro Sodini, visiterà l’istituto comprensivo Leonardo Da Vinci.

Sarà l’occasione per prendere visione dei lavori di sistemazione effettuati per adattare il plesso alle esigenze dettate dalle linee guida anti-Covid e degli accorgimenti messi in atto per organizzare la ripresa delle lezioni, sia in presenza che a distanza.