Raccolta sangue: a Fucecchio è possibile donare in totale sicurezza

In questa fase di emergenza sanitaria continua l’attività di raccolta sangue anche nel centro trasfusionale dell’ospedale San Pietro Igneo. Nel presidio di Fucecchio sono stati attivati, come anche nelle sedi di Empoli e di Castelfiorentino, percorsi specifici per accogliere in totale sicurezza i donatori abituali, ma anche i nuovi, che esprimono la volontà di dare il proprio contributo agli altri. Giornalmente, in questo periodo, sulle tre sedi di zona, vengono raccolte circa 50 sacche di emocomponenti (tra sangue e plasma), un dato inferiore rispetto allo stesso periodo del 2019.

Nel presidio di Fucecchio è stato previsto un percorso separato per i donatori di sangue e si accede tramite l’ascensore esterno all’ospedale. È possibile donare dal lunedì al sabato dalle 7,30 alle 10,45. Questo mese di novembre è possibile donare anche domenica 29. Al fine di evitare assembramenti è consigliato fissare un appuntamento telefonando allo 0571705030-705360 dalle 7,30 alle 13.

Continua anche la raccolta di plasma iperimmune, che può essere donato da coloro che sono guariti dal Covid. In fase di visita di idoneità i pazienti vengono sottoposti al test sierologico quantitativo anti- SARS CoV2 e coloro che mostrano un titolo sufficientemente elevato possono accedere alla donazione di plasma iperimmune. Al momento, nei centri trasfusionali del territorio, sono state fatte 9 donazioni di plasma iperimmune.

Per donare plasma iperimmune è possibile fissare un appuntamento telefonando ai centri trasfusionali territoriali: Empoli (0571/706636, dalle 8 alle 13, 0571706631 dalle 11 alle 13,10), di Fucecchio (0571/705030-705360 dalle 7,30 alle 13) e di Castelfiorentino (0571/705804 dalle 7,30 alle 13).