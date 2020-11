Un parcheggio in via Berlinguer e nuova illuminazione per via Fontevivo

Un parcheggio per via Berlinguer a servizio dell’area residenziale e nuova illuminazione in via Fontevivo, una delle arterie principali che conduce al centro storico di San Miniato. Un intervento su una delle porte d’ingresso del paese per far sì che si presenti meglio a chi viene in visita, ma anche per migliorare i servizi a chi ci vive o a chi frequenta il Palasport. Così l’amministrazione di San Miniato ha approvato il progetto definitivo da 60mila euro diviso in tre parti: le opere stradali, l’efficientamento energetico della pubblica illuminazione e la sistemazione delle aree verdi.

I lavori partiranno dalle regolarizzazione del manto stradale con interventi localizzati dove risulta più danneggiato. Poi il posizionamento degli elementi in cemento prefabbricato per delimitare gli spazi del parcheggio e la raccolta delle acque meteoriche, attraverso una fognatura. Infine, il rifacimento e della segnaletica stradale.

Per quanto riguarda l’illuminazione, l’efficientamento energetico coinvolge tutte le lampade presenti nel tratto di via Berlinguer che dalla via Fontevivo raggiunge l’area a parcheggio e si svincola con via Pinocchio. Oltre alla sostituzione delle attuali lampade con quelle a led ad alta prestazione energetica, nell’area del parcheggio le armature presenti saranno raddoppiate. Sarà costruita anche una nuova linea elettrica che dal quadro comando di via Fontevivo raggiunge entrambi gli ingressi al palazzetto dello sport, illuminando con armature di nuova generazione l’intero tratto di via Fontevivo mettendo così in sicurezza l’arteria stradale.

Per i lavori sarà necessario anche intervenire sulla parte verde che separa via Berlinguer dalla futura area parcheggio. Servirà sistemare il terreno con una regolarizzazione, dove poi saranno anche piantati nuovi alberi. In via Fontevivo, invece, si provvederà alla potatura degli alberi già presenti per garantire maggiore visibilità per le autovetture.