Dei 27 candidati ammessi alla selezione, in 13 sono arrivati questa mattina 23 novembre all’ultima prova, quella orale. Si è concluso così il concorso pubblico che il Comune di Fucecchio ha bandito per assumere, tramite un contratto di formazione e lavoro a tempo pieno per 24 mesi, una persona nel profilo professionale di “Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile” da assegnare al servizio personale dell’ente.

Si tratta della seconda selezione pubblica organizzata negli ultimi mesi dal Comune di Fucecchio e che ha richiesto, data la particolarità del momento che stiamo attraversando, un’attenta pianificazione affinché fossero rispettate tutte le misure necessarie per garantire la massima sicurezza. In particolare l’amministrazione comunale intende ringraziare l’associazione La Calamita nei cui locali si sono svolte entrambe le prove del concorso.

L’associazione, infatti, non solo ha messo a disposizione il proprio auditorium per lo svolgimento di tutte e due le prove, ma si è occupata direttamente, grazie all’impegno dei propri volontari, del rispetto di tutte le condizioni di sicurezza come la sanificazione dei locali, la disposizione e il rifornimento dei dispenser con il gel disinfettante e la fornitura degli strumenti per la misurazione della temperatura ai candidati. Una grande collaborazione che ha consentito di svolgere il concorso in un ambiente sicuro.