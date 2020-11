Farmaci a domicilio, il servizio a Castelfranco di Sotto

La farmacia comunale di Castelfranco di Sotto ha attivato il servizio di consegna farmaci a domicilio. Il servizio è gratuito, gestito direttamente dal personale dell’Azienda Speciale Pubblici Servizi, rivolto alle persone in quarantena o in isolamento al proprio domicilio, alle persone non autosufficienti e alle persone fragili che hanno difficoltà a ricevere la ricetta medica con strumenti elettronici e a recarsi in farmacia.

Per richiedere il servizio di consegna farmaci, gli interessati possono contattare la farmacia. Il personale di farmacia acquisisce le richieste e le ricette e organizza la consegna al recapito indicato dall’utente, indicando all’utente il tempo e le modalità per la prevenzione dei contatti e quelle per il pagamento dell’eventuale ticket e del costo dei prodotti farmaceutici.