Trova portafoglio con 1000 euro e lo consegna ai carabinieri: ora si cerca il proprietario

Due banconote da 100 e le altre da 50 euro fino ad arrivare alla somma di 1000 euro in contanti. Questo è quanto è stato trovato in via Marconi a Castelfranco di Sotto, insieme ad alcuni scontrini d’acquisto e una tessera di un supermercato.

Il portafoglio è stato poi portato al comando dei carabinieri per cercare di risalire al legittimo proprietario. Tuttavia, visto che non c’erano documenti all’interno per i militari è stato impossibile trovare il malcapitato che l’ha perso. Il borsello ora si trova nella sede della polizia municipale di Castelfranco, in attesa che qualcuno si faccia avanti e dimostri di essere il proprietario.