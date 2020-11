Dall’Olanda a San Miniato per coltivare la passione per i cani

Dall’Olanda a San Miniato per coltivare la propria passione, quella per gli animali e in particolare per i cani.

Si sono trasferiti sui colli di via San Goro, come riferisce il sito di San Miniato Promozione, Martin Lipsius e Tamara Hosmar e lì vivono coi loro 7 cani dopo essersi trasferiti da un paese vicino ad Amsterdam.

In Olanda si occupavano di addestrare cani per la ricerca di esplosivi, stupefacenti, tabacco di contrabbando; adesso quei cani e quei metodi di addestramento vengono impiegati anche per trovare i tartufi.

Martin e Tamara sono compagni di vita e hanno creato il marchio 7th Scent: nato dalla passione per la ricerca, una combinazione del nome di uno dei loro cani da tartufo (Seven) e Scent, che sta per profumo. Martin e Tamara offrono vacanze attive coi cani, dove il miglior amico dell’uomo diventa parte integrante dell’esperienza; ad esempio è possibile insegnare al proprio cane a riconoscere un particolare odore, oppure imparare vari comandi di base per capirsi, rispettarsi e soprattutto diversi assieme.

“Abbiamo sempre amato l’Italia e la Toscana – raccontano al sito di San Miniato Promozione – negli anni le abbiamo visitate più volte. Ad un certo punto abbiamo deciso di trovare una casa dove trasferirci e lasciare lo stress alle spalle per rincorrere una nuova sfida. Abbiamo scelto San Miniato per la bellezza del suo paesaggio, per la gentilezza dei suoi abitanti e ovviamente… per il tartufo. Qui si vive benissimo”.