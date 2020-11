Il Cammino per Roma: il nuovo romanzo di Salvatore Liggeri da San Miniato

Il Cammino per Roma: la via Francigena. È questo il titolo dell’ultima fatica di Salvatore Liggeri, 27 anni di San Miniato (autore anche di Salvo a Santiago, edito nel maggio 2019 da BookSprint Edizioni e presentato al Salone del Libro di Torino).

“Resterete sorpresi, su quanto questo romanzo abbia da dirvi – spiega lo stesso autore – Credo di aver scritto Il Cammino Per Roma, proprio immedesimandomi nei pensieri di tante persone che come me, si sono sentite per troppo tempo frustrate, o prese dai mille impegni, impossibilitate a scegliere o a programmare il proprio cammino spirituale. E credo proprio, che in questo libro, troverete proprio quella spinta, quella voglia di prendere la vostra vita in mano, caricarvi lo zaino sulle spalle e partire in cammino nel 2021”.

Insomma, un romanzo dove sono racchiusi pensieri, incontri, e soprattutto spunti da cui poter trarre beneficio, consigli, aforismi, e tanta storia mista alla magia, come soltanto un cammino sa regalare.

Per avere più informazioni riguardanti Il Cammino per Roma, disponibile su Amazon in cartaceo o Ebook, si può contattare direttamente l’autore per mail a tb93@live.it, o scrivere un messaggio via Whatsapp al 366.3392258.