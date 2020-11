Lavori sulle strade, chiuse 5 giorni via Pieraccioni e via della Pace

Provvedimenti per la viabilità a Santa Croce sull’Arno.

Lunedì (30 novembre) per lavori di ristrutturazione stradale è stata prevista la chiusura al transito veicolare di via Pieraccioni tra via delle Pinete e via della Pace e di via della Pace a Staffoli. La chiusura durerà fino al termine dei lavori previsto per venerdì (4 dicembre).

Il percorso alternativo è previsto per entrambe le direzioni di marcia su via Carmignano.