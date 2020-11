Open day virtuale per l’istituto Checchi di Fucecchio

Nonostante la chiusura delle scuole, le attività di orientamento dell’istituto Arturo Checchi di Fucecchio non si fermano.

Gli studenti del terzo anno delle medie e le loro famiglie avranno a loro disposizione dal 4 dicembre una serie di incontri online per conoscere l’offerta formativa, la scuola, i docenti e i ragazzi. Otto sono gli indirizzi a disposizione, suddivisi tra istituto tecnico, istituto professionale e liceo.

Docenti ed esperti esterni presenteranno il nuovissimo istituto tecnico calzaturiero, attivo dal presente anno scolastico. Si parlerà delle attività del liceo linguistico, sportivo, scientifico tradizionale e delle scienze applicate. Si racconteranno i professionali moda e manutenzione. Verranno illustrate le attività dell’istituto tecnico economico. Quattro sono le date da segnare: 4 dicembre (16-19), 19 dicembre (15,30-18,30), 9 gennaio (15,30-18,30) e 16 gennaio (15,30-18,30).

Gli appuntamenti di dicembre si svolgeranno online su piattaforma Microsoft Teams. Collegarsi è semplice: basta andare sulla homepage del sito www.istitutochecchi.it e cliccare sui link che verranno messi a disposizione nei giorni degli eventi. Non c’è bisogno di prendere appuntamento. A gennaio, se la situazione lo permetterà, gli eventi si terranno in presenza. Per coloro che volessero invece un appuntamento privato con i nostri docenti, c’è la possibilità di prenotarsi scrivendo a orientamento.checchi@gmail.com.

I colloqui si terranno tutti i mercoledì e venerdì dalle 18 alle 19 a partire dal 9 dicembre e fino al 15 gennaio. È possibile trovare aggiornamenti e materiale informativo anche sulle pagine Facebook e Instagram dell’istituto.

“Le attività di orientamento non si sono mai fermate – è il commento del vicesindaco e assessore all’istruzione del Comune di Fucecchio, Emma Donnini – Per quanto riguarda le classi terze medie di Fucecchio siamo riusciti a concludere gli incontri in presenza e dopo abbiamo organizzato tutta una serie di iniziative che permettano ai ragazzi e alle famiglie di parlare con i docenti delle scuole superiori per conoscere le offerte formative. La scuola superiore Arturo Checchi ha un ventaglio ampio di offerte: dall’istituto professionale, all’istituto tecnico fino ai licei. Tante proposte per tutte le aspettative dei nostri ragazzi. Non resta che scegliere la strada giusta per loro ascoltandoli e accogliendo le proposte e i suggerimenti dei docenti della scuola media e degli orientatori”.