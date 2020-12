Un kit di prodotti per la prima infanzia per ogni bambino nato nel 2020 residente a Castelfranco di Sotto.

In questo modo l’amministrazione comunale, in collaborazione con Farm@rete e con la Farmacia comunale invia i suoi auguri ai neo genitori.

Un messaggio simbolico di speranza per il futuro, in un anno così difficile e delicato. Ai neo genitori verrà inviata una lettera di felicitazioni e di auguri da parte del Sindaco e l’invito ad andare a ritirare l’omaggio a loro riservato presso la Farmacia comunale in via Solferino 13 a Castelfranco. Il kit di benvenuto è composto da ciuccio, detergente, salviette, contenitori per il latte ed omaggi per l’igiene.

L’iniziativa è rivolta a tutti i nuovi nati a partire dall’1 gennaio 2020 ed è stata resa possibile grazie all’istituzione di Farm@rete: un network nato dall’accordo tra le cinque società che gestiscono le farmacie comunali di San Miniato, Castelfranco di Sotto, Fucecchio, Montopoli in Val D’Arno e Santa Croce sull’Arno.

Un accordo di collaborazione tra singole imprese che operano attraverso un nuovo organo comune nel rispetto delle regole stabilite nel mandato. Questa nuova formula consente alle società, pur mantenendo la propria indipendenza, autonomia e specialità, di realizzare progetti ed obiettivi condivisi, incrementando la capacità innovativa e la competitività sul mercato.