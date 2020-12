Il Covid non ferma la generosità: 5mila euro agli Ortolani coraggiosi dal calzaturificio Freeland

Ha cambiato la società, i modi di vivere e di pensare. Il Covid, pintroppo, ha fatto anche chiudere molte aziende, ma non ha modificato la generosità del calzaturificio Freeland di Fucecchio, che ha deciso anche quest’anno di donare 5mila euro agli Ortolani coraggiosi, la cooperativa agricola che con i ragazzi disabili coltiva e raccoglie i prodotti del territorio tra San Miniato e Fucecchio.

Il rituale incontro di dicembre tra la cooperativa e il calzaturificio quest’anno si è tenuto in videoconferenza, ma non è mancata la vicinanza: “Sono momenti difficili per tutti – ha commentato Claudio Tiezzi, uno dei soci del calzaturificio – ma è proprio in questi momenti che il più piccolo, il più fragile deve essere aiutato. Anche a costo di un sacrificio in più”.