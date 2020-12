Mancata raccolta dell’organico, Geofor recupera venerdì

Problemi organizzativi: per questo non è stato possibile ritirare in tutte le utenze di Santa Croce sull’Arno l’organico oggi (3 dicembre). Sarà recuperato da Geofor Spa domani (4 dicembre), quindi i cittadini possono lasciare o rimettere fuori i mastelli ancora pieni.

Inoltre, la raccolta della carta nella zona industriale non può essere effettuata domani (4 dicembre) e sarà recuperata sabato 5.