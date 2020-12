Poste, torna in funzione lo sportello di San Miniato Basso

“Da stamattina è nuovamente funzionante lo sportello Postamat della filiale di Poste italiane a San Miniato Basso”. È di poche righe l’annuncio del sindaco Simone Giglioli, ma molto significative per i molti abitanti della frazione di San Miniato. Dopo il colpo di una banda di malviventi allo sportello delle poste a febbraio, il servizio è tornato a funzionare solo oggi (giovedì 3 dicembre).

In questi mesi il disagio non è certo stato trascurabile: tra le proteste dei cittadini e le complicazioni dovute alla restrizione degli spostamenti per il lockdown il sindaco Giglioli era arrivato al punto di scrivere una lettera a Poste italiane per sollecitare un celere ripristino.

Dopo l’esitazione di Poste, però, la buona notizia è arrivata pochi giorni dopo quella del ripristino dell’Atm di Santa Croce sull’Arno, anche quello oggetto di un maxi prelievo da 30mila euro.