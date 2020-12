Terre di Pisa alla Borsa internazionale del turismo esperienziale: una vetrina sul mondo

Vetrina prestigiosa quella della Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale 2020 (Biteps Digital), evento in format completamente virtuale dedicato al “turismo da vivere” che si è svolto dal 23 al 30 novembre. Un’occasione di quelle da non perdere per la Camera di commercio di Pisa sempre più determinata, in questo particolare momento di difficoltà legata all’epidemia, a cogliere tutte le opportunità per continuare la promozione del territorio al fianco delle imprese.

Nello stand virtuale interattivo, presidiato digitalmente dalla Camera di commercio di Pisa, dunque, il territorio pisano non smette di presentarsi sotto il marchio Terre di Pisa, il brand sostenuto da istituzioni, associazioni di categoria, enti di promozione turistica ma anche produttori, artigiani, imprese: una vera e propria rete fra tutti gli attori che fanno parte di questo spettacolare pezzo di Toscana da far conoscere e visitare. Come in una fiera dal vivo, i visitatori web della manifestazione (oltre 2mila quelli accreditati), accedendo alla piattaforma digitale, hanno visitato lo stand delle Terre di Pisa visionando le proposte turistiche, con il supporto di strumenti multimediali per informarsi, vedere video, fotogallery, inviare mail e fissare incontri live.

Tante e diverse le proposte dedicate alle esperienze possibili nei diversi territori tagliate su specifici interessi (cultura e artigianato, enogastronomia, outdoor, benessere e sport) che dodici imprese del turismo aderenti al marchio Terre di Pisa hanno precaricato sulla piattaforma digitale della manifestazione realizzando ciascuno ben 20 incontri Business 2 Business (B2B) con operatori sia italiani che stranieri: Agriturismo Orgiaglia (Volterra), Arianna & Friends (Terricciola), BellaItaliaTour (Pisa), Consorzio turistico Volterra Valdicecina Valdera (Volterra), E&G Travelling (Calcinaia), Le Terre di Bacco (San Giuliano Terme), Mugel Travel by Promovacanze (Pisa), My Tuscany Travel (Casciana Terme Lari), Smile&Ride (Pisa), Timesis (San Giuliano Terme), TuscanTaste (Crespina Lorenzana) e Vinis (Pisa).

L’attività di promozione della Camera di commercio di Pisa, dunque, non si ferma, anzi, si rilancia adottando strumenti comunicativi nuovi, per certi versi anche più efficaci ed accattivanti per presentare le bellezze del territorio al mondo. Un mondo che, superato il momento attuale, sentirà di avere sempre più bisogno di qualità di vita, emozioni autentiche, bellezza originaria, tutti valori che spesso i territori cosiddetti “minori” sanno offrire più di altri.