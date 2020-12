Troppi furti al cimitero di Staffoli, in arrivo le telecamere

Occhi elettronici in arrivo anche al cimitero di Staffoli, nel comune di Santa Croce sull’Arno. Dopo una variazione di bilancio nell’ultimo consiglio comunale prosegue l’intervento di messa in sicurezza di alcuni punti strategici del territorio.

“Completeremo l’intervento su Santa Croce e poi passeremo a Staffoli – ha spiegato Giulia Deidda, sindaco di Santa Croce –. Ad anno nuovo saranno installate”. L’intervento da 12mila euro rappresenta, secondo il sindaco, “la continuazione di un impegno che avevamo preso e che stiamo mantenendo. Dopo ripetuti furti abbiamo deciso di tutelare i luoghi importanti e le telecamere sono lo strumento per farlo”.

Soddisfatta l’opposizione, che però ha rivendicato il risultato durante la seduta del consiglio comunale: “Mi fa piacere – ha detto Enzo Oliveri, consigliere del gruppo Per un’altra Santa Croce – che abbiate cambiato idea sulle telecamere, che noi chiediamo da tempo”. Senza dubbio quello della sicurezza è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale di Per un’altra Santa Croce nel 2019 e un tema portato avanti con costanza dall’opposizione in consiglio comunale fino ai tempi recenti.

Ma per quanto riguarda il potenziamento della sorveglianza non è tutto: le telecamere già installate al centro di raccolta (qui) saranno collegate al comando della polizia municipale di Santa Croce, in modo tale da garantire un controllo efficace da remoto e in tempo reale.