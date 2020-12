Il presepe e gli oggetti distribuiti ai commercianti sono frutto dell’attività svolta dai volontari dell’associazione Territorio in comune insieme ad artigiani e commercianti che hanno voluto aiutare Ponte a Egola di San Miniato ad entrare in clima natalizio. Il presepe in piazza Spalletti sarà inaugurato martedì 8 dicembre alle 12.

Un’opera, non solo un presepe, che sarà più grande rispetto all’anno passato e fatta con materiale ecocompatibile, lo stesso con il quale sono stati prodotti centinaia di alberelli di Natale distribuiti gratuitamente a tutti i commercianti della frazione di Ponte a Egola, alberini che già da giorni arricchiscono e illuminano le vie e le vetrine della frazione.