“Non chiediamo molto: solo di lavorare in pace, visto che la situazione è già difficile. Non è possibile che ogni volta che vengono giù due gocce a Capanne vada via la corrente”. È un appello disperato quello di Elena Cappiello, titolare del Bar Fantasy di Capanne, nel comune di Montopoli Valdarno. La sua situazione è identica a quella di altri commercianti e diverse abitazioni: “Da ormai tre mesi a questa parte – spiega Elena – ogni volta che piove va via la luce e un tratto di via Nazionale rimane al buio”. Come stamattina, 5 dicembre: ma se oggi c’è un’allerta meteo in corso, la stessa giustificazione non può essere usata per tutte le altre volte.

Già vessati dalle limitazioni dovute al Covid 19, dalle parole della titolare emerge anche la portata del danno: “A volte – ha detto – va via anche per molte ore e abbiamo dovuto buttare via tutti i gelati in congelatore. Poi, noi siamo un bar e non poter utilizzare la macchinetta del caffè è un limite enorme. Ma nella stessa situazione ci sono anche una macelleria, una pasticceria, un altro bar, un alimentari. Oltre alle abitazioni: dovrebbero essere 130 famiglie quelle interessate dal guasto”.

Foto 3 di 3





Si, perché all’origine dei disservizi ci sarebbe un guasto: “Abbiamo chiamato Enel – ha continuato la titolare del bar – e ci hanno detto che è un guasto sotterraneo. Bene, allora che lo risolvano. Ma anche da parte del Comune sarebbe gradita un po’ di attenzione: in tutto questo tempo nessuno si è fatto vivo per chiedere quale fosse il problema”.