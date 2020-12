Arco di Castruccio, un presepe nella sede dell’associazione

L’associazione culturale Arco di Castruccio, in occasione delle prossime festività, intende rivolgere particolare attenzione al Natale, quest’anno da vivere, forse più che nel passato, nella pienezza del suo significato spirituale e solidale.

Nel rispetto dello spirito volontaristico e disinteressato di un’istituzione impegnata a salvaguardare le tradizioni, il presidente Marzio Gabbanini e i membri del Consiglio intendono inviare un messaggio di speranza, di fiducia, di unione e aiuto reciproco a tutta la cittadinanza di Montopoli in Val d’Arno, attraverso il simbolo sicuramente più significativo dell’attenzione agli ultimi, dell’umiltà e della semplicità: un presepe posto nella sede di Piazza Michele 7 che sia, per tutti, richiamo e invito a un Natale da vivere nella sobrietà e nella cerchia ristretta degli affetti, in sicurezza.