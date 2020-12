Fucecchio, calano sotto quota 100 i contagi settimanali

Dopo cinque settimane consecutive sopra quota 100 contagi (nell’ultima erano stati 116) scende il numero delle persone risultate positive al Covid a Fucecchio. Negli ultimi sette giorni sono stati 93, con un riduzione di circa il 20%.

“La situazione sta migliorando a Fucecchio come in tutta la regione – commenta il sindaco Alessio Spinelli – non a caso la Toscana da oggi torna a essere zona arancione. La prudenza, però, deve essere assolutamente mantenuta, dobbiamo fare tutto il possibile per ridurre ulteriormente l’indice di contagio. La riapertura di molti negozi e il rientro a scuola dei ragazzi di seconda e terza media sono passi avanti verso il ritorno ad una normalità che manca a tutti. Confido ancora nella responsabilità dei miei concittadini che nella stragrande maggioranza dei casi si è sempre comportata con grande senso civico. L’amministrazione comunale intanto è impegnata nella raccolta delle domande per l’assegnazione dei Buoni Spesa alle famiglie più bisognose e a quelle colpite dalla crisi economica causata dall’emergenza Covid. Grazie anche alla collaborazione dell’associazione La Calamita stiamo facendo un grande lavoro per supportare i cittadini anche nella compilazione. Fucecchio anche in questo caso sta mostrando il proprio volto migliore, quello di una realtà solidale e coesa”.