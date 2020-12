Nuova luce per Santa Maria a Monte, dove saranno i nuovi lampioni

Santa Maria a Monte è al lavoro per l’estensione ed efficientamento energetico dei corpi illuminati, che prevede per buona parte delle strade interessate una sostituzione delle attuali armature esistenti con nuove di tipologia a led ad alta efficienza.

Le strade interessate da tali interventi sono via Grazie, via San Sebastiano, via Pregiuntino e via Francesca Sud in direzione Castelfranco di Sotto. Il progetto prevede inoltre la formula della sostituzione e dell’integrazione di nuovi lampioni via Melone, via Pelosa e via Cappelletto.

“Questa amministrazione – spiega l’assessore all’ambiente Elisabetta Maccanti – vede di primaria importanza la sicurezza stradale dei cittadini e si impegna ormai da tempo al miglioramento della viabilità l’intervento messo in atto si muove infatti proprio in questa direzione nel quadro più ampio di una maggiore sostenibilità ambientale e una riduzione dei costi energetici relativi all’illuminazione pubblica”.

La conclusione dei lavori è prevista per gennaio 2021 e l’intervento ha un costo complessivo di 180mila euro.