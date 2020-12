Santa Maria a Monte, nuovi fondi per i buoni spesa

Con lo stanziamento dei fondi statali, continua per i cittadini del comune di Santa Maria a Monte la possibilità di accedere ai buoni spesa, compilando la domanda pubblicata sul sito del Comune. Il buono spesa è destinato alle fasce della popolazione in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria da covid 19.

“Le domande presentate in Commissione sociale – spiega il vicesindaco Manuela Del Grande – risultano ad oggi evase e la distribuzione dei pacchi alimentari non è mai stata interrotta, proprio perché l’Ente è intervenuto mettendo a disposizione anche risorse proprie per aiutare i cittadini in difficoltà in questa situazione di emergenza nazionale”.

La domanda può essere inviata all’e-mail: buonispesa@comune.santamariaamonte.pi.it o può essere preso un appuntamento per la compilazione in ufficio al numero attivo 0587/261633 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30.