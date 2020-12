Mascherine, via alla seconda distribuzione: dove trovarle

A Castelfranco di Sotto, riprende la distribuzione delle mascherine messe a disposizione dalla Regione Toscana a chi non ha ritirato il kit a novembre, 5 mascherine ad abitante.

A Castelfranco, la consegna è organizzata dal comitato del Palio e dalle Contrade. Per i residenti nel centro storico, la consegna è nella sede del Comitato da martedì 15 a venerdì 18 dicembre dalle 18 alle 20 e sabato 19 dicembre dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 18.

In contrada San Pietro a Vigesimo, la consegna è nella sede in via Anna Magnani da martedì 15 a venerdì 18 dicembre dalle 16 alle 20 e sabato 19 dicembre dalle 9 alle 20. In contrada San Michele, la sede di via Biagi è aperta da martedì 15 a venerdì 18 dicembre dalle 18 alle 20 e sabato 19 dicembre dalle 9 alle 20. In contrada San Bartolomeo la consegna nella sede di via Fratelli Rosselli è da martedì 15 a venerdì 18 dicembre dalle 16 alle 20 e sabato 19 dicembre dalle 9 alle 20 e in contrada San Martino nella sede di via De Gasperi da martedì 15 a venerdì 18 dicembre dalle 18 alle 20 e sabato 19 dicembre dalle 9 alle 20.

Per i residenti nelle frazioni il punto di consegna è alla Croce Bianca di Orentano da lunedì 14 a sabato 19 dicembre dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Il ritiro delle mascherine dovrà essere effettuato da una sola persona per ogni nucleo familiare, presentando la tessera sanitaria. Sarà possibile ritirare i kit anche per parenti, amici o vicini, sempre presentando la tessera sanitaria o una delega.

Per tutti coloro che non possano ritirare le mascherine, personalmente o tramite amici e familiari (per motivi di salute, assenza o obbligo di isolamento), l’Amministrazione attiverà la consegna a domicilio tramite le associazioni di protezione civile.