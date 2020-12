Nella Municipale da 25 anni, Taddei va in pensione

Dopo 25 anni da dipendente del comune di San Miniato, è andato in pensione l’agente di polizia municipale Daniele Taddei. Dal 1995 fino ad oggi ha sempre fatto parte del corpo di polizia municipale, attraversando i mandati di 4 sindaci e 3 comandanti, ricoprendo il ruolo di responsabile del settore del commercio, delle verifiche anagrafiche e dei controlli relativi al pubblico spettacolo.

“Ringrazio Daniele – ha detto il sindaco di San Miniato Simone Giglioli – per tutto l’impegno e il lavoro svolto in questi anni di servizio al nostro Comune. Si è occupato di ambiti specifici e molto articolati, garantendo sempre la massima serietà e professionalità. Per questo desidero rivolgergli un sincero ringraziamento per gli anni trascorsi nella casa comunale al servizio della nostra comunità e augurargli da parte di tutta l’amministrazione comunale un buon proseguimento per questa nuova fase della sua vita”.