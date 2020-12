L’abbraccio di San Miniato a Gianluca è quello “sconvolto e incredulo di un’intera comunità”

Una giornata di tristezza, sottolineata dal cielo plumbeo e dal lutto cittadino. Nella chiesa di San Miniato Basso, oggi la comunità ha dato l’ultimo saluto a Gianluca Bertini, l’assessore, l’imprenditore, l’uomo dai tanti interessi e dalle mille passioni che oggi 12 dicembre tutti hanno voluto omaggiare.

In una chiesa grande ma non abbastanza da contenere le persone distanziate per l’emergenza coronavirus, la stessa che si è portata via Bertini a soli 55 anni (qui). Priorità d’ingresso alla famiglia, ai sindaci e ai rappresentanti delle istituzioni, per gli amici e i conoscenti di una vita trascorsa a San Miniato restano pochi di quei 160 posti e così la santa messa concelebrata da don Fabrizio Orsini e dal vescovo di San Miniato Andrea Migliavacca, in moltissimi l’hanno seguita dal grande piazzale davanti alla chiesa, grazie agli altoparlanti, insieme a Misericordia, Vab e vigili del fuoco a garantire il distanziamento.

“Un abbraccio collettivo, un grande abbraccio sconvolto e incredulo di un’intera comunità”. Così il vescovo Migliavacca ha introdotto l’ultimo saluto a Gianluca Bertini, nel grande piazzale di fonte alla chiesa della Trasfigurazione di San Miniato. Una piazza stracolma di amici, compaesani e amministratori pubblici arrivati da mezza Toscana. A cominciare dal governatore Eugenio Giani e dal presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo. Poi il sindaco Simone Giglioli e decine di altri sindaci arrivati da tutto il Valdarno, dall’Empolese Valdelsa e dalla Valdera. In chiesa dietro l’altare ci sono i gonfaloni della Regione e del Comune di San Miniato, insieme a quelli degli altri 5 Comuni del comprensorio e a quello del Comune di Empoli.

(Notizia in aggiornamento)