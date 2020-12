Acque spa, lavori sulla rete idrica nel comune di Empoli

Per consentire due distinti lavori sulla rete idrica nel comune di Empoli, martedì (15 dicembre), dalle 8,30 alle 16, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica in via Poggio Piedi e, a Terrafino, nelle vie I Maggio (nel tratto compreso tra i civici 25-35 e 10-28) e Di Vittorio (nel tratto compreso tra i civici 1-13 e 2-14).

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, gli interventi saranno rinviati al giorno successivo, ovvero a mercoledì (16 dicembre), con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.