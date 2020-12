L’anagrafe è on line a Montopoli Valdarno

Il Comune di Montopoli in val d’Arno ha implementato i propri servizi on-line. A partire dal 1 dicembre,

infatti, i cittadini possono richiedere telematicamente il rilascio di certificati anagrafici per sé e per i componenti

della propria famiglia anagrafica.

Per richiedere un certificato on-line è sufficiente collegarsi al sito del Comune (www.comune.montopoli.pi.it) e cliccare sulla sezione Servizi on-line: dal menù a tendina, quindi, scegliere la voce Richiesta certificati anagrafici e accedere alle istruzioni per inoltrare la richiesta e, conseguentemente, ricevere il certificato. In breve, il cittadino dovrà inviare la richiesta – compilando il modulo messo a disposizione nella pagina stessa – corredata da un documento d’identità valido agli indirizzi di posta elettronica indicati: info@comune.montopoli.pi.it oppure info@pec.comune.montopoli.pi.it.

La procedura on-line consente al cittadino di poter richiedere e ricevere il certificato desiderato comodamente da casa, senza così doversi recare in Comune. In più, con questa modalità, vi è anche il risparmio sul pagamento dei diritti di segreteria, che non saranno applicati.

L’ufficio Anagrafe resta comunque a disposizione per eventuali o ulteriori informazioni ai seguenti

recapiti: telefonicamente allo 0571/449831 – 0571/449832, oppure via e-mail all’indirizzo

info@comune.montopoli.pi.it.