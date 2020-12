Lavori sulla Sr 436 Francesca e sulla Sp 15 Lucchese Romana

Per consentire lavori di pavimentazione stradale, si viaggerà a senso unico alternato sulla Sr 436 Francesca e sulla Sp 15 Lucchese Romana nei comuni di Cerreto Guido e Fucecchio.

Lo ha stabilito l’ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze che aprirà il cantiere, in particolare, sulla Sr 436 nel comune di Cerreto Guidi e sulla Sp 15 in quello di Fucecchio.

Il senso unico alternato sarà regolato da semaforo o personale del cantiere e ci sarà la limitazione di velocità a 30 chilometri orari in prossimità del cantiere per il restringimento della carreggiata. Il cantiere non è fisso, ma si muoverà e quindi i tratti interessati dalle modifiche sono saltuari e diversi, dal giorno 16 al 18 dicembre 2020 e dal 28 al 31 dicembre con orario dalle 7 alle 19.