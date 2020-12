Fucecchio, gli studenti della media fanno regali alle famiglie

“Il 2020 è stato un anno che ha messo tutti noi a dura prova, per cui abbiamo condiviso con i nostri alunni un’iniziativa di solidarietà, a favore delle famiglie in difficoltà”. Gli alunni sono quelli della scuola secondaria di primo grado Montanelli Petrarca di Fucecchio e grazie a loro e alla collaborazione con l’amministrazione comunale e con la Caritas interparrocchiale di Fucecchio saranno donate Le scatole di classe.

Gli allievi della scuola hanno infatti condiviso con l’intera comunità scolastica una raccolta solidale: saranno realizzate due confezioni-regalo per ciascuna classe, contenenti prodotti a lunga conservazione destinati alla prima colazione; dolci non deperibili tipici del periodo natalizio; prodotti per la cura della persona e della casa. Le scatole, donate alla scuola dallo scatolificio fucecchiese Giani, verranno arricchite con dei biglietti di auguri, delle decorazioni e disegni colorati.

I volontari della Caritas si recheranno nella scuola sabato (19 dicembre) per ritirare i doni che saranno distribuiti alle famiglie nei giorni successivi.

“Una bella occasione – ribadiscono la dirigente scolastica Marinella Pascale e l’assessore Emma Donnini – per promuovere la solidarietà come risposta ad un momento, nella vita di ciascuno di noi, così complesso. Il nostro ringraziamento va a tutti i volontari di Caritas e di tutte le associazioni di volontariato che si stanno prodigando verso i più fragili”.