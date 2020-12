Bambini creativi con il laboratorio in biblioteca, ma da casa

Il tema sarà il Natale. Il risultato dipenderà dalla creatività dei bambini artisti che trasformeranno oggetti di recupero in piccoli giochi e decorazioni uniche. La biblioteca di Castelfranco di Sotto non può ancora fare attività in presenza ma propone dei laboratori creativi on line per bambini da 6 a 10 anni sulla sua pagina Facebook.

Il primo appuntamento è sabato 19, dal titolo “Babbi Natale contro Pupazzi di Neve“, sarà dedicato alla realizzazione di un biliardino con oggetti di recupero. Per partecipare servono: una scatola da scarpe o una cassetta di cartone, un cartoncino verde, bastoncini per spiedini, mollette di legno, una pallina da ping pong o di polistirolo.

Il secondo laboratorio della Vigilia di Natale, dal titolo, “Sporchiamoci le mani” servirà per costruire insieme oggetti natalizi utilizzando ovviamente le proprie mani. Servono colla vinilica, spago o gomitolo di lana, un vassoio di polistirolo, spilli da cucito, tappi trasparenti (ad esempio dello yogurt), tempere colorate, cartoncini, nastrini e brillantini.