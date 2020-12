Santa Croce sull’Arno, cambia il calendario della raccolta rifiuti

In questi giorni Geofor e il Comune di Santa Croce sull’Arno stanno facendo recapitare le lettere alla cittadinanza per comunicare un’importante variazione del calendario della raccolta dei rifiuti porta a porta resa necessaria da una nuova organizzazione dell’azienda Geofor in un’ottica di miglioramento del servizio.

La carta sarà raccolta il lunedì, l’organico sarà il martedì e il venerdì, l’indifferenziato resta il mercoledì, il multimateriale leggero verrà raccolto il giovedì e la raccolta personalizzata dei sacchi gialli (pannoloni) resta nei giorni di lunedì e venerdì. La raccolta del vetro continua ad essere gestita con le campane verdi sparse nel territorio.

All’interno della lettera i cittadini troveranno il nuovo calendario della raccolta differenziata anche in un formato che sarà possibile conservare e utilizzare come promemoria. Inoltre sono nuovamente specificate le modalità di conferimento dei rifiuti per aumentare la qualità della raccolta differenziata e si ricordano le informazioni sul ritiro gratuito di sfalci e potature e di ingombranti a domicilio. Sono poi riportati gli orari del centro di raccolta e della consegna dei sacchi.