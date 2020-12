L’idea è della polisportiva Quattro Strade 1969 ma se è stato possibile realizzarla, è grazie alla generosità di tante persone. Che ha permesso di realizzare le Scatole di Natale, un piccolo grande gesto per essere vicini alle famiglie più in difficoltà in questo particolare momento dell’anno.

Il contenuto varia in base all’età del destinatario: i pacchi sono stati infatti realizzati ad hoc con giochi, matite e quaderni per i più piccoli e generi alimentari e prodotti per la cura della persona per gli adulti.

Foto 2 di 2



In collaborazione con la Pubblica Assistenza e con il Comune di Santa Maria a Monte verrà effettuata la consegna anche alle famiglie del territorio individuate dagli uffici sociali del comune. “Un ringraziamento speciale – lo rivolge la sindaco Ilaria Parrella – alla Polisportiva per aver coinvolto anche il nostro Comune in questa azione di supporto e sostegno alla comunità. Un bellissimo gesto che regalerà un sorriso a coloro che riceveranno il dono”.