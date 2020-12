Arco di Castruccio, donato un pacco alimentare alla Caritas di Montopoli

L’associazione culturale Arco di Castruccio al termine di un anno tanto difficile per l’emergenza sanitaria, ha inteso testimoniare, come l’anno scorso, la propria vicinanza a chi vive momenti di preoccupazione e di ansia per il futuro con un gesto di concreta solidarietà.

Ieri (19 dicembre) è stato consegnato, dalle mani del presidente Marzio Gabbanini un grande pacco alimentare alla Caritas parrocchiale di Montopoli Valdarno, nella sede di Marti, alla presenza dei consiglieri dell’associazione, del parroco Don Udoji e di alcuni volontari della Caritas.