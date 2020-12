Consegnate le norse di studio Per realizzare un sogno che ogni anno vengono messe a concorso per studenti delle scuole superiori e universitari di San Miniato e Sonnino.

Nella sala del Consiglio comunale di San Miniato, con la partecipazione del sindaco Simone Giglioli, sono stati consegnati i premi ai vincitori dell’anno 2020. La cerimonia è stata scaglionata per classi, come anticipato, per rispettare la normativa anti covid 19 con l’assistenza dell’associazione nazionale carabinieri sezione di San Miniato.

Tanti complimenti e in bocca al lupo per questi meritevoli studenti, che sono riusciti a tirar fuori il meglio pur in una situazione di disagio come l’attuale. C’è stato anche un pensiero e un ricordo affettuoso, da parte del presidente Lucio Tramentozzi, a Gianluca Bertini, recentemente scomparso, negli anni amico e vicino all’associazione.

Dopo i ragazzi, come ogni anno, sono stati consegnati attestati di riconoscimento a personalità, aziende e associazioni particolarmente sensibili alle iniziative dell’associazione: Ivano Vagnoli, ad di Vamas spa; International Police Association Ipa di Pisa; Round Table 76 San Miniato Fucecchio; Fraternità di Misericordia di San Miniato Basso.