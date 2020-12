Aumentare i servizi per effettuare i test antigenici e sostenere lo screening sul territorio per individuare i casi di positività al Covid. Sono questi gli obiettivi dell’accordo sottoscritto da Farm@Rete (il network tra le cinque società che gestiscono le farmacie comunali di Fucecchio, San Miniato, Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val D’Arno e Santa Croce sull’Arno), istituto Sant’Andrea di Empoli e Cooperativa Colori.

Nasce così la possibilità per i cittadini di richiedere un tampone antigenico in qualsiasi momento e di poterlo effettuare nei locali adiacenti alla farmacia comunale di Fucecchio (tutti i lunedì dalle 15 alle 18 in via Sanminiatese a San Pierino) e negli ex locali della farmacia comunale di San Miniato (tutti i giovedì dalle 9 alle 12 in viale Marconi a San Miniato Basso).

La prenotazione può essere fatta online su www.coopcolori.it/prenota oppure telefonando al numero 0571 982240.

Tra i primi ad usufruire di questo nuovo servizio il sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli, che ieri si è sottoposto ad un test nella farmacia comunale a San Pierino. “E’ un servizio che ritengo molto importante – ha detto il sindaco – che la nostra amministrazione comunale e quella di San Miniato hanno sostenuto in maniera convinta. Avremo la possibilità di un controllo ancora maggiore per quanto riguarda la diffusione del virus. Aumentare il tracciamento è importante per conoscere il reale numero dei casi e comunicare ogni positività riscontrata al servizio di igiene pubblica del nostro territorio: è quindi un servizio non solo per la cittadinanza ma che aiuta anche il sistema sanitario”.