Gli auguri del personale sanitario alla cittadinanza: buon Natale dal San Pietro Igneo

Le corse nei reparti e l’impegno contro il Covid-19 non hanno impedito di pensare al Natale. “Buon Natale” recita un telo appeso nei giorni scorsi sulla facciata dell’ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio da medici e infermieri.

È stato creato dallo stesso personale sanitario con un disegno particolare: alcuni operatori vestiti con tute e dispositivi di protezione intorno a Gesù bambino. Un modo diverso per fare gli auguri a tutta la cittadinanza che quest’anno si trova a vivere una festività diversa a causa dell’emergenza sanitaria, ma anche l’occasione per ringraziarla della loro vicinanza in questi mesi.

“Quest’anno – afferma Renato Colombai, direttore sanitario ospedale di Fucecchio – abbiamo voluto lasciare un messaggio di auguri ‘fatto a mano’ da alcuni operatori sanitari per dimostrare la nostra gratitudine ai cittadini e far sentire che ci siamo nonostante il periodo difficile che stiamo vivendo”.