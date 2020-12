Artigiano in fiera, due aziende del comprensorio in vetrina digitale sostenute dalla Camera di commercio

Ci sono anche l’Antico Pastificio Morelli, di San Romano di Montopoli in Valdarno e il Salumificio Mancini Adriana di San Miniato tra le cinque aziende pisane che la Camera di commercio di Pisa ha accompagnato alla kermesse AF l’Artigiano in fiera. È sempre stato il periodo natalizio quello in cui, nel polo fieristico di Fieramilano Rho-Pero, andava in scena una delle più importanti manifestazioni del settore a livello mondiale nata per valorizzare l’artigianato e le sue creazioni, la bellezza e il valore delle arti e dei mestieri. Evento che, per la sua importanza, la Camera di Commercio di Pisa ha frequentato fino all’anno scorso a fianco degli artigiani pisani.

Nell’anno del Covid 19 ed in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, l’evento, giunto alla 25a edizione, si è riproposto in forma completamente digitale, diventando AF Live, in una veste non meno accattivante per i visitatori e non meno interessante per gli artigiani.

La Camera di Commercio di Pisa si è fatta trovare pronta all’appuntamento sostenendo finanziariamente la partecipazione di cinque imprese artigiane operanti nella provincia di Pisa che sono presenti sulla “vetrina digitale” della manifestazione che si è svolta dal 28 novembre al 20 dicembre, con piattaforma digitale multicanale, fruibile da Smartphone Tablet e PC, che resterà attiva per la vendita online nei prossimi dodici mesi. Un ambiente inedito, grazie alle applicazioni multimediali di alto livello, che riesce a valorizzare adeguatamente quegli elementi di unicità e qualità che contraddistinguono le produzioni artigianali. Le imprese si fanno inoltre portavoce del territorio delle Terre di Pisa grazie a foto e video che raccontano la loro storia, le peculiarità dei processi di produzione artigianale, il valore della manodopera e dei materiali utilizzati.

I numeri rilevantissimi dei contatti potenziali che la fiera può esprimere avranno anche un risvolto concreto immediato: le imprese pisane, infatti, potranno vendere direttamente sulla piattaforma di Artigiano in Fiera Live, attraverso un sistema di e-commerce con logistica integrata, fino a 5 prodotti di punta per ognuna: quelli maggiormente rappresentativi della propria produzione e testimoni attendibili della nostra specificità territoriale

L’Antico Pastificio Morelli è un’impresa che fin dal 1860 produce artigianalmente paste secche sia classiche che particolari, frutto di un’accurata scelta della migliore semola italiana e Toscana. Il Salumificio Mancini Adriana è un’azienda si tramanda da tre generazioni con produzioni che seguono antiche consuetudini e ricette artigianali, ponendo particolare attenzione nella scelta di carni, lavorazione e stagionatura. Può vantare il riconoscimento dell’Associazione Italiana Celiachia e dalla Spiga Barrata Service per i prodotti privi di latte, derivati e glutine.

Le altre aziende della provincia sono Machiavelli Pelletteria (Pisa) che da 45 anni si occupa di produzione e vendita di accessori moda in pelle. Etruria Alabastri di Volterra impresa che, seguendo la lunga tradizione volterrana della lavorazione dell’alabastro, produce complementi d’arredo come lampade, set da bagno, scacchiere, scatole, cornici e articoli a mosaico unici e originali. Arte Pietra S.r.l. (Cenaia- Crespina Lorenzana) nata nel 1998 l’impresa si distingue nel realizzare interni ed esterni in Marmo e Pietra Naturale per essere un supporto indispensabile allo sviluppo del design italiano. Pavimenti, rivestimenti, sculture ed elaborati su misura sono le produzioni di punta.