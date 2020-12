Servizio civile, 8 posti alla Pubblica assistenza di Fucecchio: il bando

Possono partecipare tutti i giovani che hanno tra 18 e 29 anni al bando per il servizio civile universale nella sede della Pubblica assistenza di Fucecchio. Le domande si possono presentare solo online a questo indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/ entro l’8 febbraio 2021.

La durata del servizio civile universale è di un anno per 25 ore lavorative a settimana e una retribuzione mensile di 439 euro. Per fare domanda sulla piattaforma Dol occorre essere riconosciuto dal sistema, con due possibili modalità: i cittadini residenti in Italia possono accedere solo con Spid, mentre chi fa domanda da un paese dell’Unione europea diverso dall’Italia deve seguire la procedura indicata sull’home page.

I vincitori del bando si occuperanno di trasporto sociale e trasporto sanitario di emergenza e ordinario oltre che di attività di centralino. L’obiettivo è quello di includere come operatori volontari i giovani, per sottolineare l’attenzione sul tema della disabilità e di tutte le forme di disagio sociale. Degli otto posti a disposizione, uno sarà destinato a un operatore con minori opportunità, nello specifico con disabilità fisica motoria, che potrebbe essere impiegato in tutte le attività tenendo in considerazione la sua capacità: sicuramente sarà impegnato nell’attività di addetto al centralino in quanto accessibile a tutti.

Per informazioni o chiarimenti contattare la Pubblica assistenza di Fucecchio al numero 0571 22222 o tramite email info@pafucecchio.it.